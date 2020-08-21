Elazığ İl Özel İdare, reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Queen Giyim ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Queen Giyim ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende, kulüp başkanı Mustafa Alpay ile Queen Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Çiftçi sözleşmeye imza attı.

Alpay, yaptığı konuşmada, yapılan yeni transferler ve sponsorluk anlaşmaları ile takımın hem mali hem de sportif anlamda güçlenmesi için büyük çaba gösterdiklerini belirtti.

Kulüp olarak sorunsuz bir sezon geçirmek, süper ligde ve FIBA Avrupa Kupası'nda (Eurocup) kenti en iyi şekilde temsil etmek için çabaladıklarını ifade eden Alpay, "Elazığın takıma sahip çıkması bizleri gururlandırıyor. Şehrimizin maddi ve manevi desteği bizler için çok önemli. Ligde iddialı olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Kadromuz tamamlanmak üzere. Çok yakın zamanda yeni transferlerimizi kamuoyuna açıklayacağız. İnşallah Eurocup'ta Avrupa'yı, Süper Lig'de Türkiye'yi sallayacağız." dedi.

Çiftçi de Elazığ'ın güzide kadın basketbol takımının Eurocup'ta ülkeyi temsil edecek olmasının kentte büyük heyecan uyandırdığını dile getirdi.

Takımın başarısının kentin başarısı olacağını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda BEKA Derneği İl Başkanı olarak daha önceden gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Elazığ'a spor, eğitim ve kültürel anlamda katkılar sunduk. Sunduğumuz katkıların başında masa tenisi ve ekipmanı desteği, bilişim sınıfı, ana sınıfı gibi çocuklarımızın eğitimlerini destekleyecek faaliyetler geliyor. Bugün de kulübümüz ile 100 bin lira değerinde bir reklam sponsorluğu anlaşması imzaladık, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA