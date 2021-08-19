Elazığ İl Özel İdare, Paok'la eşleşti

Kadınlar Eurocup'ta 2021-2022 sezonu kuraları Almanya'da çekildi.

Kadınlar Eurocup'ta 2021-2022 sezonu kuraları Almanya'da çekildi. Türkiye'yi Eurocup'ta temsil edecek olan Elazığ İl Özel İdare, ön eleme turunda Yunanistan ekibi Paok'la eşleşti.

Kadınlar Euroleague ve Eurocup kura çekimleri Almanya'da gerçekleştirildi. Gerçekleşen kura çekimi sonrası Türkiye'yi Eurocup'ta temsil edecek olan geçen sezonun çeyrek finalisti Elazığ İl Özel İdare, Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Paok ile eşleşti. Elazığ ekibi ile Paok arasında oynanacak olan maçların ardından tur atlayan takım B Grubu'nda yer alacak. B Grubu'nda Macaristan'ın Uni Gyor ve Ukrayna'nın BC Prometey ekiplerinin yanı sıra Sepsi/ Szeksard/ Kayseri ve Paok/ Elazığ İl Özel İdare eşleşmelerinin sonuçlarına göre toplam 4 takım yer alacak.

Organizasyonda ön eleme ilk maçları 24 Eylül'de oynanacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı