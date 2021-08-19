Elazığ İl Özel İdare, Paok'la eşleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ İl Özel İdare, Paok'la eşleşti

Elazığ İl Özel İdare, Paok'la eşleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar Eurocup'ta 2021-2022 sezonu kuraları Almanya'da çekildi.

Kadınlar Eurocup'ta 2021-2022 sezonu kuraları Almanya'da çekildi. Türkiye'yi Eurocup'ta temsil edecek olan Elazığ İl Özel İdare, ön eleme turunda Yunanistan ekibi Paok'la eşleşti.

Kadınlar Euroleague ve Eurocup kura çekimleri Almanya'da gerçekleştirildi. Gerçekleşen kura çekimi sonrası Türkiye'yi Eurocup'ta temsil edecek olan geçen sezonun çeyrek finalisti Elazığ İl Özel İdare, Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Paok ile eşleşti. Elazığ ekibi ile Paok arasında oynanacak olan maçların ardından tur atlayan takım B Grubu'nda yer alacak. B Grubu'nda Macaristan'ın Uni Gyor ve Ukrayna'nın BC Prometey ekiplerinin yanı sıra Sepsi/ Szeksard/ Kayseri ve Paok/ Elazığ İl Özel İdare eşleşmelerinin sonuçlarına göre toplam 4 takım yer alacak.

Organizasyonda ön eleme ilk maçları 24 Eylül'de oynanacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hamid Karzai Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ece Üner Yıldız Tilbe Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Gervinho Mesut Özil Ozan Tufan Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ İl Özel İdare, Paok'la eşleşti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 13:26:44. #1.16#

title