Elazığ İl Özel İdare'nin maçı ertelendi

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olumsuz hava koşullarından dolayı aldığı karar gereği B. Kayseri Basketbol- Elazığ İl Özel İdare maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanması gereken B. Kayseri Basketbol - Elazığ İl Özel İdare maçı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun aldığı karar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararına ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "12 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan Kayseri Basketbol karşılaşması ertelenmiştir. Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12 - 13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor