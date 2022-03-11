Elazığ İl Özel İdare'nin maçı ertelendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ İl Özel İdare'nin maçı ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığ İl Özel İdare'nin maçı ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olumsuz hava koşullarından dolayı aldığı karar gereği B. Kayseri Basketbol-Elazığ İl Özel İdare maçı ileri bir tarihe ertelendi.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olumsuz hava koşullarından dolayı aldığı karar gereği B. Kayseri Basketbol- Elazığ İl Özel İdare maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanması gereken B. Kayseri Basketbol - Elazığ İl Özel İdare maçı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun aldığı karar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararına ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "12 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan Kayseri Basketbol karşılaşması ertelenmiştir. Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12 - 13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol, Türkiye, Kayseri, Elazığ, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title