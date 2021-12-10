Elazığ İl Özel İdare'nin kritik maçı

KAYSERİ (İHA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Elazığ İl Özel İdare, B. Kayseri Basketbol'la evinde karşılaşacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Elazığ İl Özel İdare ile B. Kayseri Basketbol karşı karşıya gelecek. Bu sezon lige kötü bir başlangıç yapan ve geride kalan 7 haftada 1 puan toplayan Elazığ İl Özel İdare, ligde henüz galibiyetle tanışamayan B. Kayseri Basketbol karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. 11 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak olan maça İl Özel İdare Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Hakan Acer, "Sene başından bu yana bu kadronun genç ve tecrübesiz olduğunu yönetimimizle görüştük, transfer yapmamız gerektiğini konuştuk fakat bildiğiniz üzere bir transfer yasağımız var. Maalesef henüz yasağı kaldıramadık. Yönetimimiz büyük bir çaba harcıyor ve emek veriyor. Eğer bu yasağı kaldırırsak, takviye yaparsak bizi ileride daha da güzel günler bekliyor. Önemli bir seriye girdik, aslında ben bu seriye 2 transferle girmeyi çok istedim 1,5 ay önce ama gerçekleştiremedik. İşimize devam edeceğiz. Melike ve Albina sakat, Şuğranur hasta dolayısıyla bu da bizim antrenmanlardaki performansımızı etkiliyor. Kayseri, basketbol kültürü olan bir şehir. Onlar da bu seneye kötü başladılar. Açıkçası bizim için ligde kalma adına çok büyük hedef maç. Biz bu maça mental olarak iyi hazırlanacağız, oyuncularımızı motive edeceğiz ve çalıştıracağız" dedi.

Öte yandan Elazığ İl Özel İdare Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ballıca, Ferhat Ataş ve Orçun Coşkun, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı makamında ziyaret ederek forma hediye etti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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