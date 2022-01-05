Elazığ İl Özel İdare, Mersin Yenişehir Belediye'yi ağırlayacak

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Özel İdare, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediye'yi ağırlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Elazığ İl Özel İdare, ÇBK Mersin Yenişehir Belediye ile evinde karşılaşacak. Yaptığı yeni transferlerle çıkışa geçmeyi planlayan Elazığ ekibinde zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmadığı öğrenildi. Hazırlıklarını tamamlayıp kampa giren Elazığ İl Özel İdare, taraftarının da desteğiyle ligdeki 2. galibiyetini almayı planlıyor.

Yarın saat 18.00'de İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanacak olan maç öncesi Elazığ İl Özel İdare, 12 puanla 14. sırada bulunurken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediye ise 19 puanla 4. basamakta yer alıyor. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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