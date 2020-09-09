Elazığ İl Özel İdare Kulübü Başkanı Alpay, Vali Yırık'ı ziyaret etti
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Elazığ İl Özel İdare Kulübü Başkanı Alpay, Vali Yırık'ı ziyaret etti

Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.

Elazığ İl Özel İdare Kulübü Başkanı Alpay, Vali Yırık'ı ziyaret etti
09.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:46

Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Alpay, yürütülen çalışmalar hakkında Vali Yırık'a bilgi verdi.

Vali Yırık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dille getirerek, yürütülen çalışmalardan dolayı başarılar diledi. Yırık, "Bu takım Avrupa'da bizim göğsümüzü kabartacak. Takımımıza gerekli desteği vereceğiz." dedi.

Alpay ise bu yıl takım olarak yaptıkları transferlerle önemli başarılar elde edeceklerini söyledi.

Bu süreçte Vali Yırık'ın kendilerine önemli destekler verdiğini belirten Alpay, "Türkiye'nin en başarılı takımlarını Elazığ'da izleyeceğiz. Takım olarak idmanlarımıza devam ediyoruz. Aksi bir durum yaşanmaz ise 3 Ekim'de Süper Lig başlayacak. Kızlarımıza güveniyoruz. Elazığ'ın adını her yerde duyuracaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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