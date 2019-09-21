Elazığ İl Özel İdare, Kia Vaughn'u transfer etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, ABD asıllı Çek oyuncu Kia Vaughn'u kadrosuna kattı.

21.09.2019 10:14
Elazığ İl Özel İdare, Kia Vaughn'u transfer etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, ABD asıllı Çek oyuncu Kia Vaughn'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 32 yaşında ve 1,93 metre boyundaki pivotun transfer edildiği belirtildi.

Vaughn'un takımın başarısına büyük katkı sunacağı belirtilen açıklamada, "Yeni oyuncumuz Kia Vaughn transferinin takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.