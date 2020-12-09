Elazığ İl Özel İdare, Karadağlı oyuncu Jelena Dubljevic'i transfer etti
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Elazığ İl Özel İdare, Karadağlı oyuncu Jelena Dubljevic'i transfer etti

09.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:34
Elazığ İl Özel İdare, Karadağlı oyuncu Jelena Dubljevic'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Karadağlı oyuncu Jelena Dubljevic'i kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Karadağlı oyuncu Jelena Dubljevic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Elazığ ekibi, Karadağ Milli Takımı oyuncusu 33 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Jelena Dubljevic'i, kadrosuna dahil etti.

Açıklamada görüşmelerine yer verilen Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, Dubljevic'in daha önce Galatasaray'da forma giydiğini belirterek, oyuncunun kendi takımlarında da başarılı bir oyun sergileyeceğini düşündüğünü bildirdi.

Alpay, "Takımımız BOTAŞ maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu maç bizim için önemli. Takımımız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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