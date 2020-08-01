Elazığ İl Özel İdare, Kalani Brown'u transfer etti Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, ABD'li oyuncu Kalani Brown'u kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, ABD'li oyuncu Kalani Brown'u kadrosuna kattı.

Kulübün genel sekreteri Ahmet Doğuş Cantürk, yaptığı açıklamada, Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği'nin (WNBA) yıldız oyuncularından 23 yaşında ve 2,01 metre boyundaki pivotun transfer edildiğini belirtti.

Kariyeri boyunca önemli ödüller alan Brown'un, hem ligde hem de FIBA Avrupa Kupası'nda takımın başarısına büyük katkı sunacağına inandıklarını ifade eden Cantürk, şunları kaydetti:

"Brown, 2017-2018 yılları arasında Amerika'da yılın oyuncusu seçildi. Baylor Lady Bears formasıyla 2018-2019 sezonunda National Collegiate Athletic Association (NCAA) şampiyonluğuna ulaştı. Son olarak Atlanta Dream takımı için oynamıştır. Kulüp olarak Brown'ı bir sezonluğuna transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Transferde emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerine ve kulüp başkanımız Mustafa Alpay'a teşekkür ediyorum. Alpay'ın süreci yakından takip ederek, sonuca ulaştırması, bunun için gösterdiği özveri, bizler için oldukça önemliydi. Elazığ'a hayırlı olsun. İddialı bir takım kurduk. Kadın basketbol takımımız bu yıl Elazığlıların yüzünü güldürecek."

Kaynak: AA