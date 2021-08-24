Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı sağlık kontrolünden geçti
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Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı sağlık kontrolünden geçti

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Mediline Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Mediline Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Elazığ'da başlayacak olan Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı sporcuları Mediline Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Uygulanan testler sonrası sporcularda önemli bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Yerli sporcularla yeni sezon hazırlıklarına başlayan Elazığ İl Özel İdare'de, takımın yeni transferleri önümüzdeki günlerde Elazığ'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve takımla çalışmalara başlayacak. - ELAZIĞ

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı sağlık kontrolünden geçti
Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı sağlık kontrolünden geçti
Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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