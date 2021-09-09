Elazığ İl Özel İdare'den 3 transfer

Elazığ İl Özel İdare, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi 3 yabancı oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Elazığ İl Özel İdare, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi 3 yabancı oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Elazığ İl Özel İdare, 3 yabancı transferi gerçekleştirdi. Kulüp resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım ABD'li oyun kurucu Lindsay Pulliam, Panathinaikos'tan ABD'li uzun forvet Kolby Morgan ve Rus ekibi Kazanochka Kazan'dan Belaruslu uzun forvet Hanna Brych'la sözleşme imzaladı. Sporcular sağlık kontrollerinden geçtikten sonra takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı