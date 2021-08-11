Elazığ İl Özel İdare'de yönetim toplanıyor
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Elazığ İl Özel İdare'de yönetim toplanıyor

Elazığ İl Özel İdare'de yönetim toplanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligde yeni sezon planlamasını belirleyecek olan Elazığ İl Özel İdare'de Yönetim Kurulu yarın toplanacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligde yeni sezon planlamasını belirleyecek olan Elazığ İl Özel İdare'de Yönetim Kurulu yarın toplanacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligde yeni sezon öncesi hazırlıklara başlamayı planlayan Elazığ İl Özel İdare'de Yönetim Kurulu yarın bir araya gelecek. Ahmet Doğuş Cantürk başkanlığında bir araya gelecek olan yönetim kurulu, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları, kamp programı ve sponsorluklar hakkında fikir alışverişinde bulunacak. Başantrenör Aziz Akkaya ile yeniden anlaşmaya varan bordo-beyazlılar, deneyimli hocanın vereceği rapora göre transfere hız verecek.

Ekim ayında başlayacak olan yeni sezon öncesi Elazığ İl Özel İdare basketbol takımının transfer çalışmalarını bir an önce tamamlaması hedefleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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