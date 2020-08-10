Elazığ İl Özel İdare'de transfer çalışmaları devam ediyor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, ABD'li oyuncu Chennedy Carter'ı kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, ABD'li oyuncu Chennedy Carter'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği'nin (WNBA) yıldız oyuncularından 22 yaşında ve 1,75 metre boyundaki oyun kurucunun transfer edildiği belirtildi.

Geçen sezon Atlanta Dream'de forma giyen Carter'ın 2020 yılı WNBA seçmelerinde birinci tur dördüncü sıradan seçildiği ve Dünya Kupası'nda ABD'yi üç kez temsil ettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, takıma önemli bir oyuncu daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Kulüp olarak bu transfer için çok çalıştık. Carter'ı renklerimize katmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu sene WNBA'de büyük çıkış yakalayan Carter, ligin parlayan yıldızı haline gelmiştir. Maçlarda üst üste attığı sayılarla büyük başarılar ele etmiştir. Bu başarılarını takımımızda sürdüreceğine inanıyoruz. Elazığ'ın diğer yıldız oyuncularla birlikte Carter'ı da bağrına basacağından hiç şüphemiz yok. Transferlerimiz hedefimize ulaşmamızda gereken gücü bize verecektir. Transferde emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum."

Elazığ İl Özel İdare daha önce transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pivot Kalani Brown'u ile pivot Gizem Sezer, forvet oyuncu Sera Özelçi ve oyun kurucu Gamze Takmaz'ı kadrosuna katmıştı.

Kaynak: AA