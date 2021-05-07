Elazığ İl Özel İdare'de Olağanüstü Genel Kurul kararı
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Elazığ İl Özel İdare'de Olağanüstü Genel Kurul kararı

Elazığ İl Özel İdare'de Olağanüstü Genel Kurul kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi B. Elazığ İl Özel İdare'de Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi B. Elazığ İl Özel İdare'de Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi B. Elazığ İl Özel İdare'de Olağanüstü genel kurul kararı alındı. Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre Olağanüstü genel kurul, 20 Mayıs Perşembe günü İl Özel İdare Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 27 Mayıs'ta yapılacak. Olağanüstü Genel Kurul'da aday çıkıp, çıkmayacağı belirsiz durumda. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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