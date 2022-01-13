Elazığ İl Özel İdare'de 10 pozitif vaka - Haberler Spor
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Elazığ İl Özel İdare'de 10 pozitif vaka

Elazığ İl Özel İdare'de 10 pozitif vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı'nda, hafta sonu oynanacak olan Hatayspor maçı öncesi uygulanan PCR testlerinde 10 pozitif vakaya rastlandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı'nda, hafta sonu oynanacak olan Hatayspor maçı öncesi uygulanan PCR testlerinde 10 pozitif vakaya rastlandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanması gereken Hatayspor - Elazığ İÖİ maçı Elazığ ekibinde yaşanan korona virüs vakalarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Maç öncesi rutin PCR testine giren Elazığ İl Özel İdare'de 8 sporcu ve 2 antrenör olmak üzere toplam 10 ismin PCR test sonucu pozitif çıktı. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Elazığ Özel İdare Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımımızda gerçekleştirilen Covid-19 PCR Testi sonucunda, sporcularımızda pozitif vakalara rastlandığı için, Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Hatayspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve izolasyon süreci başlamış olup, müsabakanın oynanacağı tarih ilerleyen günlerde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenecektir" denildi. - ELAZIĞ

Elazığ İl Özel İdare'de 10 pozitif vaka

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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