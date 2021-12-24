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Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi karşısında

Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi karşısında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi'ni ağırlayacak.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi'ni ağırlayacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı yaşanacak. 14 takımın mücadele ettiği ligde bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Elazığ İl Özel İdare, geride kalan 9 haftada sadece 1 galibiyet alabildi. Çankaya Üniversitesi karşısında şanssızlığını kırmak isteyen Elazığ ekibi, yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Elazığ İl Özel İdare'nin, Çankaya Üniversitesini konuk edeceği müsabaka cumartesi günü saat 13.30'da İl Özel İdare spor kompleksinde oynanacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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