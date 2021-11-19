Elazığ İl Özel İdare, Beşiktaş karşısında

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Beşiktaş ile karşılaşacak. Son olarak hafta içi Ankara'da erteleme maçında karşılaştığı Nesibe Aydın'a 38 sayı farkla yenilen Elazığ ekibi, alt sıralardan kurtulma adına Beşiktaş maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı. 20 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak olan müsabakaya İl Özel İdare Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Beşiktaş da sezona Elazığ İl Özel İdare gibi 4'te 0'la başladı.

EBK ilk maçına çıkıyor

Öte yandan Elazığ Basketbol Kulübü, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor. Yeni kurulan kulüp, ilk sezonundan hedefini şampiyonluk üzerine kurdu. Elazığ temsilcisi, ilk maçında Ankara temsilcisi DİBA'yı konuk edecek. 21 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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