Elazığ İl Özel İdare, Başantrenör Aziz Akkaya ile sözleşme imzaladı
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Elazığ İl Özel İdare, Başantrenör Aziz Akkaya ile sözleşme imzaladı

Elazığ İl Özel İdare, Başantrenör Aziz Akkaya ile sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı, başantrenör Aziz Akkaya ile yeni sözleşme imzaladı.

Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı, başantrenör Aziz Akkaya ile yeni sözleşme imzaladı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, başantrenör Aziz Akkaya ile devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz sezon Olcay Orak'ın istifası sonrası takımın başına getirilen Akkaya, Elazığ ekibiyle Eurocup'ta son 8'e kalma başarısı göstermişti. Konuya ilişkin olarak bordo-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımıza Eurocup Women da Çeyrek Final oynatan, kariyerinde Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamış ve A Milli Takım Başantrenörlüğü yapmış, Türk bayan Basketbolunun duayen hocalarından Aziz Akkaya ile devam ediyoruz. Elazığ'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hep birlikte nice başarılara Aziz Akkaya" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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