Elazığ İl Özel İdare, ABD'li basketbolcu Kelsey Mitchell'i transfer etti
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Elazığ İl Özel İdare, ABD'li basketbolcu Kelsey Mitchell'i transfer etti

07.12.2020 22:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:06
Elazığ İl Özel İdare, ABD'li basketbolcu Kelsey Mitchell'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, ABD'li oyuncu Kelsey Mitchell'i kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, ABD'li oyuncu Kelsey Mitchell'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) oyuncularından 25 yaşında ve 1,73 metre boyundaki Kelsey Mitchell, kadroya dahil edildi.

Kelsey Mitchell, daha önce WNBA ekibi Indiana Fever takımında forma giydi.

Kulüp başkanı Mustafa Alpay, yaptığı açıklamada, Ariel Atkins ile anlaşmalarının karşılıklı olarak feshedildiğini belirterek, "Biz de WNBA'in başarılı oyuncularından Kelsey Mitchell ile anlaşma imzaladık. Takımımız ve şehrimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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