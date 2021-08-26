Elazığ'ı üzen başkanın hikayesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'ı üzen başkanın hikayesi

Elazığ'ı üzen başkanın hikayesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ'ın köklü amatör takımı Sürsürüspor'un eski başkanı Yunus Atlı, yakalandığı korona virüsü yense de akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle entübe edildi.

Elazığ'ın köklü amatör takımı Sürsürüspor'un eski başkanı Yunus Atlı, yakalandığı korona virüsü yense de akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle entübe edildi. Atlı'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Elazığ futbolunun yakından tanıdığı ve beyefendi kişiliği ile gönüllere giren 3 çocuk babası Yunus Atlı (38), yaşama tutunma mücadelesi veriyor. Elazığ amatörünün köklü takımı Sürsürüspor'da bir dönem başkanlık yapan ve şehirde halı saha işletmeciliği de yapan Atlı, yurt dışında yakalandığı korona virüsü atlattı. Korona virüsü atlattıktan sonra Covid-19 aşısını da olan Yunus Atlı, Türkiye'ye döndükten sonra akciğer yetmezliği tanısıyla fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Geçirmiş olduğu korona virüs rahatsızlığının Atlı'nın ciğerlerinde tahribat oluşturduğu bilgisi aile bireyleriyle paylaşıldı ve genç başkan önceki gün entübe edildi. Atlı'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'ı üzen başkanın hikayesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Koç Gervinho Burak Elmas Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elazığ'ı üzen başkanın hikayesi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:07:47. #1.15#

title