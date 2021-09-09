Elazığ hem salçalı köfteye, hem de eğlenceye doyacak
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Elazığ hem salçalı köfteye, hem de eğlenceye doyacak

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Haberler | Kültür Sanat

Elazığ hem salçalı köfteye, hem de eğlenceye doyacak Elazığ 3. Geleneksel Salçalı Köfte Festivaline hazır Elazığ'da geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Salçalı Köfte Festivali hazırlıkları tamamlandı.

Elazığ hem salçalı köfteye, hem de eğlenceye doyacak

Elazığ 3. Geleneksel Salçalı Köfte Festivaline hazır

ELAZIĞ - Elazığ'da geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Salçalı Köfte Festivali hazırlıkları tamamlandı. Festival öncesi Valilik Meydanında stantlar kurulurken Elazığlılar 3 gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle hem salçalı köfteye hem de konserlere doyacak.

Elazığ'ın önemli lezzetlerinden biri olan salçalı köfteyi tüm dünyaya duyurmak adına Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası koordinasyonunda valilik, belediye ve Elazığ TSO desteğiyle Geleneksel Salçalı Köfte Festivalinin bu sene 3'üncüsü düzenlenecek. Valilik Meydanında yapılacak olan festivalin stant hazırlıları tamamlandı. 3 gün boyunca sürecek olan festivalin düzenleneceği meydanda özel olarak kurulan stantlarda ustaların ellerinden çıkan salçalı köftelerle şenlik düzenlenecek.

Bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri festivalin hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, "2018 yılında göreve geldik ve ondan sonra ilimiz için büyük bir eksiklik olan bu festivalin eksikliğini hissettik ve ilkini o yılda başlattık. Daha sonra 2019 yılında 2'ncisini daha büyüterek gerçekleştirdik. Kısmet olursa bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştireceğiz. İlimizin tanıtımı için çok önem arz edecek olan bu festivalimiz 3 gün boyunca sürecek. 3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali olarak ilimizin gastronomisinin tanıtımına çok önemli katkılarda bulunacak. Ulusal sanatçılar bu yıl yine festivalimize katılacaklar. Görüldüğü üzere alanda ilimizin bir çok firması stantlarını kurdu. Tüm Elazığlıları ve dışarıdan gelen misafirlerimizi 3 gün boyunca güzel festival tadında zaman geçirmelerine vesile olacağız" dedi.

Elazığ hem salçalı köfteye, hem de eğlenceye doyacak
Elazığ hem salçalı köfteye, hem de eğlenceye doyacak
Elazığ hem salçalı köfteye, hem de eğlenceye doyacak
Elazığ hem salçalı köfteye, hem de eğlenceye doyacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak

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