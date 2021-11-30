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Elazığ Gençlik Spor, teniste 3. oldu

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Elazığ Gençlik Spor, teniste 3. oldu

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Takımı, Batman'daki Tenis Şampiyonası'nda 3. oldu.

BATMAN (İHA) - Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Takımı, Batman'daki Tenis Şampiyonası'nda 3. oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve Batman'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Şampiyonası'na 82 takım ve 246 sporcu katıldı. Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Tenis Takımı, organizasyonda 3. oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin değerlendirmesinde, "82 takım 246 sporcunun yer aldığı müsabakalarda 3. olan Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Tenis takımımızı tebrik ediyorum. Tesisleşme yolunda attığımız adımların güzel neticelerini hep birlikte görüyoruz. Halihazırda da 3 adet açık 1 adet kapalı kortumuzda çalışmalarda sona geliyoruz, inşallah müsabakaları ilimizde oynanacak hale getireceğiz. Takım sporcularımız Sueda Buse Demirkıran, Berna Sancar ve Olcay Göl'ü tebrik ediyorum. Emeklerinden dolayı da Antrenörlerimiz Mehmet İrgin ve Melek Özkan hocalarımı da kutluyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ Gençlik Spor, teniste 3. oldu

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