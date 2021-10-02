Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren: ' Akademik yılı öncesi yurtlarda hazırlıklarımızı tamamladık' - Haberler
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Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren: " Akademik yılı öncesi yurtlarda hazırlıklarımızı tamamladık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren:

2021-2022 akademik yılı öncesi yurtlarda hazırlıkları tamamladıklarını belirten Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Öğrencilerimizi ağırlamadığımız bu süre zarfında gerek sosyal ve kültürel anlamda daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmak adına çalışmalar gerçekleştirdik" dedi.

ELAZIĞ (İHA) - 2021-2022 akademik yılı öncesi yurtlarda hazırlıkları tamamladıklarını belirten Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Öğrencilerimizi ağırlamadığımız bu süre zarfında gerek sosyal ve kültürel anlamda daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmak adına çalışmalar gerçekleştirdik" dedi.

Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 akademik yılı öncesi yurtlarda hazırlıklarını tamamladı. Konu hakkında bilgi veren İl Müdürü Abdulsamet Eren; "Bildiğiniz üzere pandemi döneminde yurtlarımız sağlık çalışanlarımıza ve karantina süresince yurtlarımızda kalmak durumunda olan vatandaşlarımıza hizmet etti. 2021-2022 akademik yılı öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerimizi ağırlamadığımız bu süre zarfında gerek peyzaj alanlarında gerekse sosyal alanlarda kurumumuz personellerimizin özverili çalışmalarıyla 16 dönümlük alanda peyzaj çalışması yaptık, spor alanlarını revize ettik, yurt içerisinde Genç Ofisler, sosyal ve kültürel anlamda daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmak adına çalışmalar gerçekleştirdik, hazırladık. Kurumumuz olarak, eğitim öğretim hayatını ilimizde, barınmalarını yurtlarımızda yapacak olan gençlerimizi ağırlamaya başladık" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren: Akademik yılı öncesi yurtlarda hazırlıklarımızı tamamladık

Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren: Akademik yılı öncesi yurtlarda hazırlıklarımızı tamamladık

Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren: Akademik yılı öncesi yurtlarda hazırlıklarımızı tamamladık

Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren: Akademik yılı öncesi yurtlarda hazırlıklarımızı tamamladık

Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren: Akademik yılı öncesi yurtlarda hazırlıklarımızı tamamladık

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Haber: Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren: ' Akademik yılı öncesi yurtlarda hazırlıklarımızı tamamladık' - Haberler
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