Son dakika yapılan açıklamaya göre 45 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Elazığ, Gaziantep ve Malatya'da okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba yarın Elazığ, Gaziantep ve Malatya'da okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Elazığ, Gaziantep ve Malatya'da 19 Ocak tatil mi olacak? 18 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 45 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Elazığ, Gaziantep ve Malatya'da okullar tatil mi? Yarın 19 Ocak Çarşamba Elazığ, Gaziantep ve Malatya'da okullar tatil mi ilan edildi?

ELAZIĞ, GAZİANTEP VE MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 45 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Elazığ, Gaziantep ve Malatya'da yer almaktadır. Yani yarın Elazığ, Gaziantep ve Malatya'da okullar tatil olacaktır.

ELAZIĞ

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ'da etkili oldu. Kent genelinde başlayan kar yağışıyla Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yolların açık kalması için çalışma yaptı. Valilik ise kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

GAZİANTEP

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın da ara verildiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" paylaşımında bulundu.

MALATYA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

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