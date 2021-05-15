Elazığ Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi
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Elazığ Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

Elazığ Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ Garnizon Şehitliği'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

Elazığ Garnizon Şehitliği'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

İl Müftülüğünce düzenlenen anma programında, İl Müftüsü Selami Aydın ve din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Aydın, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit vatan evlatlarını anmak için aileleriyle birlikte dualar ettiklerini söyledi.

Bayram dolayısıyla şehitlerin huzuruna geldiklerini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Şehit yakınlarıyla, şehitlerimiz ile bayramlaşmaya gedik. Onlara bayramınız mübarek olsun diyoruz. Vatanımız emin ellerde, siz şehit oldunuz. Canınız feda ettiniz. İnşallah Allah nasip ederse zafer her zaman inanların olacak. Şehitlik peygamberlikten sonra en büyük makamdır. Vatan elden gitmesin, sancak yere düşmesin, ezanlar susmasın diye bu kahraman vatan evlatları canlarını feda ettiler. Şehadetleri mübarek olsun. Bu topraklar için binlerce milyonlarca insan şehit oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

Şehit babası Halil Salgar da devlete, kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Salgar, "Müftülüğümüz, şehit mezarlarında Kur'anı-ı Kerim okudu. Allah razı olsun. Devletimiz sağ olsun, yaşanan kısıtlamada da bizi muaf tuttular. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Şehit ablası Yaprak Doğan ise, "Bayramlar bizim için her zaman buruk geçiyor. Müftülüğümüz de böyle bir program tertip etmiş, Allah razı olsun. Unutulmamak güzel. Devletimiz var olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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