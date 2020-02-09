Elazığ Fırat Üniversitesinde tatil süresi uzatıldı

09.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:14

Elazığ Fırat Üniversitesinde deprem nedeniyle tatil süresi uzatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla, il genelinde yapılan hazırlıkların tamamlanamamış olması sebebiyle daha önce bahar yılı eğitim döneminin başlama tarihinin 17 Şubat'a ertelendiği anımsatıldı.

Bahar yılı eğitim döneminin bir hafta daha ertelendiği aktarılan açıklamada, "24 Şubat 2020 Pazartesi günü olarak belirlenmiştir. Güz yarıyılı bütünleme sınavları da 24 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir. Tıp fakültesi 1,2,3,4 ve 5. sınıf ve diş hekimliği fakültesi 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinin bahar yarı yıl eğitimi daha önce belirlenen 10 Şubat 2020'de başlayacaktır." denildi.

Kaynak: AA