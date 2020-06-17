ELAZIĞ FETÖ şüphelisi kadın öğretmen saklandığı evde yakalandı FETÖ şüphelisi kadın öğretmen saklandığı evde yakalandıELAZIĞ'da, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan Y.Ü. adlı meslekten ihraç edilen kadın öğretmen, saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi kadın öğretmen saklandığı evde yakalandı

ELAZIĞ'da, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan Y.Ü. adlı meslekten ihraç edilen kadın öğretmen, saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalar sonunda 'FETÖ/PDY üye olma' suçundan arama kararı bulunan Y.Ü.'nün kentte saklandığını belirledi. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi teknik ve fiziki takip ile Y.Ü.'nün saklandığı evi tespit etti. Y.Ü., adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ü.'nün, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği öğrenildi.

MERDİVEN ALTINDA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Öte yandan, 3 gün önce merdiven altındaki gizli bölmede saklanırken yakalanan FETÖ üyesi kadın doktor A.İ.'nin sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA