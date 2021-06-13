ELAZIĞ ESRARENGİZ İTİRAF NOTU, KRİMİNAL ŞUBE'YE GÖNDERİLDİ
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ELAZIĞ ESRARENGİZ İTİRAF NOTU, KRİMİNAL ŞUBE'YE GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'ın Sarıçubuk köyü yolunda, dün sürücü İngilizce öğretmeni Aziz Atay'ın (41) yanan otomobilinde ölü bulunduğu olay yerinde ele geçirilen, 4 bombalama olayına ait itirafın yer aldığı not, yazının kime ait olduğunun belirlenmesi için incelenmek üzere Jandarma Kriminal Şube'ye gönderildi.

ELAZIĞ'ın Sarıçubuk köyü yolunda, dün sürücü İngilizce öğretmeni Aziz Atay'ın (41) yanan otomobilinde ölü bulunduğu olay yerinde ele geçirilen, 4 bombalama olayına ait itirafın yer aldığı not, yazının kime ait olduğunun belirlenmesi için incelenmek üzere Jandarma Kriminal Şube'ye gönderildi. Nottaki yazı, Atay'ın el yazısıyla karşılaştırılacak. Ayrıca notta belirtilen patlamaların gerçek olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.

Merkeze bağlı Sarıçubuk köyü yolunda, dün öğle saatlerinde Aziz Atay yönetimindeki 21 GD 766 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Yol üzerinde yanan otomobili görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, vücudunda ileri derece yanıklar oluşan Aziz Atay'ın yanı sıra, yanan otomobilin 2 metre yakınında kağıda el yazısıyla yazılmış not buldu.

Notta, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız, oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var, öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkiindeki bombayı da patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de" şeklinde itiraflar olduğu görüldü.

YAZI İNCELENİYOR

Araştırmayı derinleştiren jandarma, notun olay yerine başka biri tarafından bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. El yazısıyla kaleme alınmış yazının, Aziz Atalay'a ait olup olmadığının araştırılması ve üzerinde parmak izi incelemesi yapılması için Jandarma Kriminal Şube'ye gönderildi.

Dicle Fırat Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenilen Aziz Atay'ın suç kaydının olmadığı da belirlendi. Jandarma ekipleri notta belirtilen patlamaların, gerçekten olup olmadığını da araştırıyor.

ELAZIĞ ESRARENGİZ İTİRAF NOTU, KRİMİNAL ŞUBE'YE GÖNDERİLDİ
ELAZIĞ ESRARENGİZ İTİRAF NOTU, KRİMİNAL ŞUBE'YE GÖNDERİLDİ
ELAZIĞ ESRARENGİZ İTİRAF NOTU, KRİMİNAL ŞUBE'YE GÖNDERİLDİ
ELAZIĞ ESRARENGİZ İTİRAF NOTU, KRİMİNAL ŞUBE'YE GÖNDERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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