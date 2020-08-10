ELAZIĞ Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı kamerada Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı kameradaELAZIĞ'da, dondurma satışı yapılan iş yerinden cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı kamerada

ELAZIĞ'da, dondurma satışı yapılan iş yerinden cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir dondurmacıda meydana geldi. İş yeri sahibi Celal Mercan, dükkanını açık bırakarak çay ocağına sipariş vermeye gitti. Bu sırada dükkanda kimsenin olmadığını fark eden hırsız içeri girerek, Mercan'a ait şarj cihazına takılı cep telefonunu alıp uzaklaştı. Dükkanına dönen Mercan, telefonunun yerinde olmadığını fark edince, güvenlik kamerasını izledi. Telefonun çalındığını gören Mercan, polise haber verdi. Ekipler, cep telefonu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA