ELAZIĞ Dolandırıcılar 22 sahte altın dişle Elazığ'da yakalandı
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ELAZIĞ Dolandırıcılar 22 sahte altın dişle Elazığ'da yakalandı

Dolandırıcılar 22 sahte altın dişle Elazığ'da yakalandıELAZIĞ'da, Iğdır'daki sahte altınla dolandırıcılık olayına karışan 4 şüpheli, 22'si sahte 23 altın dişle yakalanarak gözaltına alındı.

12.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:17

Dolandırıcılar 22 sahte altın dişle Elazığ'da yakalandı

ELAZIĞ'da, Iğdır'daki sahte altınla dolandırıcılık olayına karışan 4 şüpheli, 22'si sahte 23 altın dişle yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır'da meydana gelen sahte altın yoluyla dolandırıcılık olayına karışan şüphelilerin Elazığ'da olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin bulunduğu araç tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Araçta bulunan şüpheliler A.K., S.Ç., H.B. ve E.A. gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramada 22'si sahte 23 altın diş ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ Dolandırıcılar 22 sahte altın dişle Elazığ'da yakalandı

Kaynak: DHA

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