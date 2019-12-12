Elazığ Dernekler Federasyonundan AA'ya ziyaret
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Elazığ Dernekler Federasyonundan AA'ya ziyaret

Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) Genel Başkanı Faik İçmeli, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

12.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:58
Elazığ Dernekler Federasyonundan AA'ya ziyaret

Dernekler Federasyonu (ELFED) Genel Başkanı Faik , (AA) Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.


Ziyaret, AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleşti. İçmeli'ye, başkan yardımcıları Uğur Cengiz, Lokman Öztürk, Salih Turhan, Rabia Babaoğlu ve Gürsoy Yıldırım eşlik etti.

İçmeli, federasyona ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Coşkun da İçmeli ve beraberindekilere AA'nın çalışmalarını anlattı.

Faik İçmeli, Coşkun'a, Elazığ Harput türkülerini içeren "Kürsübaşı Meşkleri" adlı CD seti hediye etti.

Cemal Coşkun da İçmeli'ye Anadolu Ajansı Yayınlarından çıkan kitaplardan verdi.

Kaynak: AA
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