Elazığ Dernekler Federasyonundan AA'ya ziyaret
Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) Genel Başkanı Faik İçmeli, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.
Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) Genel Başkanı Faik İçmeli, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.
Ziyaret, AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleşti. İçmeli'ye, başkan yardımcıları Uğur Cengiz, Lokman Öztürk, Salih Turhan, Rabia Babaoğlu ve Gürsoy Yıldırım eşlik etti.
İçmeli, federasyona ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.
Coşkun da İçmeli ve beraberindekilere AA'nın çalışmalarını anlattı.
Faik İçmeli, Coşkun'a, Elazığ Harput türkülerini içeren "Kürsübaşı Meşkleri" adlı CD seti hediye etti.
Cemal Coşkun da İçmeli'ye Anadolu Ajansı Yayınlarından çıkan kitaplardan verdi.