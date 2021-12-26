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Elazığ derbinde gülen Gençlikspor oldu

Elazığ derbinde gülen Gençlikspor oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig F Grubu 2. hafta maçında Elazığ ekipleri Elazığ Gençlikspor ile Karşıyaka İÖİ. Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

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KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig F Grubu 2. hafta maçında Elazığ ekipleri Elazığ Gençlikspor ile Karşıyaka İÖİ. Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig F Grubu'na 2. hafta maçlarıyla devam edildi. Elazığ ekipleri Elazığ Gençlikspor ile Karşıyaka İÖİ. Spor Kulübü Elazığ derbisinde kozlarını paylaştı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan ve ilk yarısı 20-17 Elazığ Gençlikspor'un üstünlüğüyle geçilen maçın ikinci yarısında da hata yapmayan Gençlikspor, salondan 40-36'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Karşıyaka İÖO. Spor Kulübü ikinci yenilgisini alırken, Gençlikspor 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. - ELAZIĞ

Elazığ derbinde gülen Gençlikspor oldu

Elazığ derbinde gülen Gençlikspor oldu

Elazığ derbinde gülen Gençlikspor oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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