: Elazığ depremleri! Elazığ'da deprem oldu! Elazığ deprem şiddeti kaç? Elazığ artçı depremler!

27.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:07

5.1 büyüklüğünde depremle sallanan Elazığ'da halk büyük tedirginlik yaşadı. Çevre illerin de etkilendiği deprem sonrası halk sokağa çıkarken halk Elazığ depremi şiddeti, Elazığ artçı depremler ve Elazığ son depremler konularında aramalar yaptı. İşte Elazığ depremi detayları ve merak edilenler…

ELAZIĞ DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Elazığ depreminin şiddeti AFAD tarafından 4.9 olarak açıklanırken Kandili Rasathanesi Elazığ depremi şiddetini 5.1 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi

AFAD

ELAZIĞ DEPREMİ NEREDE OLDU?

27 Aralık Cuma günü Elazığ'da yaşanan depremin merkez üssü Sivrice ilçesidir.

ELAZIĞ DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Elazığ depremi 27 Aralık Cuma saat 10.02'de oldu.

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Elazığ depremi sonrası Elazığ'da eğitime 1 gün ara verildi.

ELAZIĞ DEPREMİ ARTÇILARI

Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaklaşık 10 dakika içerisinde iki deprem daha meydana geldi. Yine Sivrice ilçesinde meydana gelen depremler, saat 10.09'da 2,6 büyüklüğünde saat 10.11'de 3,8 büyüklüğünde saat 10.23'te ise 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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