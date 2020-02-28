28.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:57

Elazığ depreminin mucize çocuğu, muratpaşa'nın misafiri

*- ELAZIĞ depreminin mucize çocuğu 13 yaşındaki Emirhan Ertaş, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçını izlemek için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın misafiri olarak Antalya'ya geldi.

*- Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı'yı ziyaretinde Ertaş'a taraftarı olduğu kulübün forması ile Antalyaspor atkısı hediye edildi.

Emirhan Ertaş, 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremine, 6.8'lik sarsıntının merkez üssü Sivrice ilçesinin Çevrimtaş köyünde yakalandı. Köyde deprem sonrası evlerin neredeyse tamamı yıkılırken Emirhan da 52 yaşındaki babası Ramazan Ertaş'ı kaybetti. Baba Ertaş, enkaz altında hayatını kaybederken Emirhan'ı o anlarda pencereye doğru fırlatarak oğlunun hayatta kalmasını sağladı. Yaklaşık 6 saat enkaz altında yaşam mücadelesi veren Emirhan, annesi Tülay Ertaş'ın yönlendirmesi ve köylülerin yardımıyla enkaz altından çıkmayı başardı.

Enkazdan birkaç kırık kaburgayla kurtulan Emirhan, yaşadıklarını ardından biraz içine kapanıp sessizleşirken ona destek olan öğretmenleri ve psikologlar sevdiği şeyleri yapmasını tavsiye etti. Bu tavsiye üzerine hareket geçen Emirhan'ın akrabaları onu tutkuyla bağlı olduğu Fenerbahçe'nin maçına götürmeye karar verdi. Bunun üzerine bir zamanlar futbolcu olan akrabası Sertaç Ertaş, sarı lacivertli kulübün Cumartesi Antalya'da oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçına Emirhan'la gidebilmek için harekete geçti.

Sertaç Ertaş, Muratpaşa Belediyesi'yle iletişim kurdu, durumu anlattı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Emirhan'ın tüm isteklerinin eksiksiz yerine getirilmesi talimatını verdi ve Elazığ depreminin mucize çocuklarından Emirhan maçtan bir gün önce Antalya'ya geldi. Öğle yemeğini Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, Meclis Üyesi Murat Öztinar ve belediye başkan yardımcılarıyla birlikte yiyen Emirhan, çayını ise Başkanvekili Sarı'nın makam odasında içti.

Emirhan'ın misafir etmekten büyük onur ve sevinç duyduklarını dile getiren Sarı, Emirhan'a Fenerbahçe formasıyla birlikte Antalyaspor atkısını hediye etti. Emirhan, formasını giyip atkıyı omuzlarına bırakırken ilk defa Fenerbahçe'yi stadyumda izleyeceğini söyledi.

Kaynak: DHA

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