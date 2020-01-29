Elazığ depremini ilk kaydeden merkez

29.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:22

ELAZIĞ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde ilk müdahale, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi tarafından yapıldı. 102 noktada 283 sabit ve 102 hareketli olmak üzere toplam 385 kamerayla tespit edilen yıkılan binalara merkezden, 112, AFAD ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Cuma akşamı saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, yıkılan ilk yerler, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde belirlendi. Elazığ'da 102 noktada 283 sabit, 102 hareketli toplam 385 kamera ve 16 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası bulunuyor. Bu noktaların izlendiği Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde 10 kişilik ekip, depremle birlikte Acil Afet Eylem Planı'nı devreye aldı.

Kaynak: DHA