Elazığ depremine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elazığ depremine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

24.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:06

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntüler, sarsıntının şiddetini gözler önüne seriyor.

Görüntülerde depremin hissedilmesiyle alışveriş yapan insanların ve iş yeri sahiplerinin hızla dükkanlardan uzaklaştığı, cadde ve sokaklardaki vatandaşların da panik içinde kaçtığı görülüyor.

Depreme araçlarda seyir halindeyken yakalanan bazı vatandaşların durdurdukları araçlarından bir süre uzaklaştıkları, trafik ışıklarında beklerken sarsıntıyı hisseden bazı sürücülerin ise yola devam etmek için depremin sona ermesini beklediği kayıtlarda yer alıyor.

Görüntülere göre depreme kapalı mekanlarda yakalanan vatandaşlardan büyük bölümü hızla bulunduğu yerden uzaklaşmaya çalışıyor, bazıları ise açık alanda sarsıntının geçmesini bekliyor.

Elazığ depremine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Elazığ depremine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Elazığ depremine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Elazığ depremine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül
Magazin Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Gökhan Gönül Ali Şansalan Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Rusya Nijerya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ depremine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 11:06:47. #1.15#
title