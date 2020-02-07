Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

07.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:12

Elazığ'daki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde ilk kez kullanılan teknoloji donanımlı cihazların da desteğiyle hasar tespit çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ivedilikle kentte gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince, arama kurtarma, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarında üst düzey teknolojiye sahip cihazlar kullanılıyor.

Çalışmalarda ilk kez kullanılan ve akademisyenlerin desteğiyle tasarlanan "lazer tarayıcı cihaz", bin mühendis ve mimarın saha çalışması yürüttüğü bölgelerde hızla risk taraması yapıyor. Cihaz, civardaki 130 ile 150 metre yarı çapında bulunan binaların noktasal, konumsal olarak bütün verilerini saniyede 2 milyon atış yaparak tespit ediyor.

Enkaz alanlarında aynı zamanda sürekli detay ayrıntıları gösterebilecek kapasitedeki droneler uçuruluyor. Ekiplerin göremediği baca ve çatılardaki hasar tespitleri de droneler vasıtasıyla belirleniyor.

MOLAB, sahada ilk kez kullanıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tasarımı ve fikri olan Mobil Bina Analiz ve Test Laboratuvarı (MOLAB) aracı da bu depremde ilk kez sahada kullanıldı.

Hem lazer tarayıcı cihazı hem de dronelerden gelen görüntüler, mobil araçtaki cihazlarla zemin, beton, dayanıklılık, demir ve hatta demirdeki paslanma detayına kadar bütün özellikler ölçülüyor.

Ekipler, binalarda ortaya çıkan risk değerlerine göre gereken müdahaleyi zaman kaybetmeden yapma imkanı buluyor.

"Hasar tespitler tamamlanıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasar tespitlerinin Elazığ ve Malatya'nın yanı sıra çevre iller Diyarbakır, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de de sürdüğünü söyledi.

Elazığ'daki kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini bildiren Teksin, "Şu ana kadar çalışmalarımızda Elazığ'ı toparlamış durumdayız. Elazığ'da kesin hasar tespit çalışmalarımızda yüzde 98 oranına ulaştık. Bugünlerde kesin hasar tespit çalışmalarımız sona erecek." diye konuştu.

Özellikle "acil yıkılacak" denilen binaların son taramalarını yaptıklarını aktaran Teksin, geçici barınma alanları olan çadırlarda kalan vatandaşların daha korunaklı binalara yerleştirilmesi için ilgili test çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"Ciddi bilgi akışı sağladı"

Teksin, mobil aracının 2019'da İstanbul'un Kartal ilçesinde yıkılan bina sonrası Bakan Murat Kurum'un talimatıyla yaşanabilecek afetler için özel hazırlandığına dikkati çekti.

Aracın üst düzey donanımlara sahip olduğunu anlatan Teksin, şöyle devam etti:

"Aracımız içerisinde çok fonksiyonlu teknolojik donanıma sahip cihazlarımız var. Şu an araçlarımız sahada görev yapıyor. Özellikle lazer tarayıcı cihazı çok hizmet verdi. Ciddi bir bilgi akışı sağladı. Arama kurtarma timlerinin çevresinin güvenliği, binaların yıkılma riski taşıyıp taşımadığı noktasında önemli veriler elde ettik. Araçta demir tespit cihazı var. Karot numuneleri alıyor, donatı tespitleri yapıyor. Bunun yanında dronelerle de önemli işler yapıyoruz. Bizim gözle göremediğimiz ulaşamadığımız yerleri de dronelerle tarıyoruz."

Teksin, cihazlar aracılığıyla hasar tespitinde yıkılma riski fazla olan binalara öncelik verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA