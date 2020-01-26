Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38'e yükseldi

26.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:05

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Önceki gün Sivrice merkezli meydana gelen depremde kötü haber gelmeye devam ediyor. Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina yıkılmış, çok sayıda kişi enkaz altına mahsur kalmıştı. Son olarak 5 kişinin göçük altına kaldığı değerlendirilmişti. Deniz Sitesi'nde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler ambulans ile morga kaldırıldı.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına hassas burunlu köpekler de eşlik ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA