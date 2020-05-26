Elazığ depreminde hasar gören tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ depreminde hasar gören tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore edilerek ayağa kaldırılıyor.

26.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:00

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore edilerek ayağa kaldırılıyor.

Depremde Malatya'daki Ulu Cami, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ak Minare Cami, Hacı Yusuf Taş Cami, Miralay Şah Ali Bey Cami, Şahabei Kübra Medresesi, Sütlü Minare, Tenekeli Cami ve Hüseyin İbrahim Paşalar Cami, Elazığ'da ise Tahsin Paşa Cami, 4. Murat Cami, Yukarı Cami, Sarahatun Cami, Ağa Cami, Kurşunlu Cami, İzzet Paşa Cami ve Saray Camisi hasar gördü.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü depremde zarar gören yapıların yeniden güzel günlerine dönmesini sağlamak amacıyla kolları sıvayarak hummalı bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda Elazığ ve Malatya'da depremden hasar gören 17 tarihi yapının projeleri tamamlanarak restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı camilere öncelik verilen çalışmaların 2020 yılı itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından uzman ekiple sahada incelemeye yaptıklarını hatırlattı.

Doğan, hızlı bir şekilde tespitleri yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Artçı depremlerden yapıların tekrar hasar görmemesi için ön müdahalede bulunduk. Malatya Ulu Cami ve Hacı Yusuf Taş Cami ağır hasar gören yapılarımızdan bazılarıydı. Hacı Yusuf Taş Camisi'nin kasnağında açılma vardı. Artçı depremlerden hasar görmemesi için buralarda önlem alarak kasnaklara sargı yaptık. Ulu camide ise destek sistemiyle tamamen kemerlerin içerisini ahşap desteklerle güçlendirdik. Bunlar 800-1000 yıllık yapılar. Meydana gelebilecek bir artçı depremde hasar daha da büyüyebilir ve geri dönüşü olmayacak bir hasar söz konusu olabilirdi. Bu süreçleri tamamladık. Daha sonra proje safhasına geçtik ve restorasyon olarak devam ettiriyoruz."

"Tekrar ayağa kaldıracağız"

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından depremde hasar gören yapılarla ilgili gerekenin yapılmasının talimatı verilmesi üzerine çalışmalara hız verdiklerini belirten Doğan, vatandaşları tekrar bu yapılarla buluşturacaklarını ifade etti.

Doğan, tarihi yapılarda restorasyonun yanı sıra güçlendirme çalışmaları da yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Camilerde hazır restorasyon çalışmalarına başlamışken bir daha depremlerde hasar görmemesi için güçlendirme anlamında işlemler yapacağız. Yapıların neye ihtiyacı varsa onları çalışmalarımıza dahil ediyoruz. Bu yapılarımızı tekrar ayağa kaldıracağız. 17 yapıdan Ulu Cami biraz uzun sürebilir. Bu yıl çoğunu tamamlamış olacağız. Önümüzdeki ramazan ayına birçoğunu yetiştirmiş olacağız. Hafif hasarlı olanların doğrudan teminini yaptık. Vatandaşların yoğun kullandığı camilere öncelik veriyoruz. Belki koronavirüsten dolayı küçük bir uzama olabilir. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah hedeflerimizde bir şaşma olmaz. Allah bir daha ülkemize böyle sıkıntılar yaşatmasın."

Elazığ depreminde hasar gören tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Eren Yıldırım Jülide Sarıeroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hazal Kaya İrem Derici Hande Ataizi Ersin Korkut
Spor Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Elazığ depreminde hasar gören tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 13:01:49. #1.14#
title