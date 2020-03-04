Elazığ depreminde hasar gören Diyarbakır'daki okulun yıkımı yapıldı
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Elazığ depreminde hasar gören Diyarbakır'daki okulun yıkımı yapıldı

Elazığ'ta yaşanan depremden etkilenen Diyarbakır'da hasar gören bir okulun yıkımı gerçekleştirildi.

04.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:46
Elazığ depreminde hasar gören Diyarbakır'daki okulun yıkımı yapıldı

'ta yaşanan depremden etkilenen 'da hasar gören bir okulun yıkımı gerçekleştirildi.

Merkezi Elazığ'ın ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'ın ilçesinde Batı Karakoç Mahallesi'ndeki 5 derslikli bir ilkokul da hasar gördü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan rapor ve talep üzerine Bağlar Belediyesi ekiplerince okul ve yanında bulunan öğretmen lojmanı yıkıldı.

Kaynak: AA

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