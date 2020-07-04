ELAZIĞ Depremin vurduğu Elazığ'da, yeni konutların yapımı sürüyor
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ELAZIĞ Depremin vurduğu Elazığ'da, yeni konutların yapımı sürüyor

Depremin vurduğu Elazığ'da, yeni konutların yapımı sürüyorELAZIĞ'da, 5 ay önce meydana gelen, 41 kişinin öldüğü, 6.8'lik depremin ardından hasarlı binaların yıkımı devam ederken, yeni konutların yapımı da sürüyor.

04.07.2020 08:50 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:01

Depremin vurduğu Elazığ'da, yeni konutların yapımı sürüyor

ELAZIĞ'da, 5 ay önce meydana gelen, 41 kişinin öldüğü, 6.8'lik depremin ardından hasarlı binaların yıkımı devam ederken, yeni konutların yapımı da sürüyor. Depremzedelerin barınması için kurulan konteyner kentlerde 5 bin 500 kişi kalırken, depremde evi yıkılan veya hasar gören 311 aile, TOKİ tarafından yapılan evlere yerleştirildi. Depremde en çok zarar gören yerlerden Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nde yeni konutların yüzde 60'ı tamamlandı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki depremin ardından Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 5 ay geçerken, TOKİ tarafından yapılan konutların inşası sürüyor. Depremzedelerin barınması için şehir merkezinde 3, Sivrice ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 4 konteyner kent kuruldu. Yaklaşık 5 bin 500 kişinin barındığı konteyner kentteki vatandaşlar, inşaatların tamamlanmasının ardından evlerine geri dönmek istiyor. Depremde evi yıkılan veya hasar gören 311 aile, şubat ayında TOKİ tarafından yapılan evlerine yerleştirildi. Depremin simgelerinden biri olan Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nde de inşaat tüm hızıyla sürüyor. 14 kişinin hayatını kaybettiği sitenin inşaatının yüzde 60'lık bölümü tamamlandı. 180 daireden oluşan 9 binanın 15 Ağustos'ta teslim edilmesi hedefleniyor.

'DEPREM YÖNETMELİĞİNİN ÜZERİNDE İNŞAAT SİSTEMİ UYGULUYORUZ'

Sürsürü Şantiyesi Proje Müdürü Haydar Erol, depremde yıkılan Dilek ve Petek sitelerinin yerine 180 konutun inşasını yaptıklarını belirterek, "100 konutumuz 100 metrekare, 80 konutumuz 120 metrekare olarak inşa ediliyor. Binalarımızın tamamı tünel kalıp sistemi ile yapılmaktadır. Binalarımız 70 santim kalınlığında bir radye temele sahip ve bin 5 adet 11,5 metre uzunluğunda kazık sistemine sahip. Yani deprem yönetmeliğinin de üzerinde bir inşaat sistemi uyguluyoruz. Hak sahipleri gönül rahatlığıyla burada oturabilir. Binalarımızın bodrum katı, ısıtma, su deposu, sığınak ve otopark olarak inşa ediliyor. İnşaatımız şu anda yüzde 60 seviyelerinde. Normal teslim süremiz 10 Eylül olmasına rağmen, vermiş olduğumuz bir taahhüt var. İnşallah 15 Ağustos'a yetiştireceğiz. Hak sahiplerine iletilmek üzere binaları idareye teslim edeceğiz" dedi.

'İNŞALLAH BİR DAHA YAŞAMAYIZ'

Depremden önce Abdullahpaşa Mahallesi'nde oturduklarını belirten Leyla Ceylan (37), "Evlerimiz yıkıldı. Camilerde, spor salonlarında kaldık. Sonra Allah razı olsun devlet bize bu imkanı sundu. Buraya geldik. Şu an en azından kafamız rahat bir şekilde oturuyoruz ama tek dilediğim bir an önce evime kavuşmak. Burası güzel ama tabii ki insan her zaman evini istiyor. Deprem anı kötüydü. Arkadaşım gelmişti, oturuyorduk. Bir anda oldu. Geçer zannettik ama daha çok oldu. Duvarlar yarılmaya başlayınca daha çok korktuk. Çoluk çocuk dışarıya çıktık. O an anlatılmaz yaşanır. Gerçekten kötüydü. Dışarıya çıktık güneş enerjileri aşağıya düştü. Hala devam ediyordu. Eve giremedik. Hava soğuktu ve dışarıda kaldık ama bugüne de şükürler olsun. İnşallah bir daha yaşamayız" diye konuştu.

Leyla Ceylan'ın kızı Sude (11) de depremde çok korktuğunu ifade ederek, "Gidecek yerimiz olmadığı için camiye yerleştik. Evimize yıkılma kararı geldi ve evimizi boşalttık ama bir umudumuz var. Evimiz yapılacak. Devlet sağ olsun konteyner kente yerleştirdi. Evimize gideceğiz inşallah" dedi.

'YENİ BİR HAYATA BAŞLADIK'

Sürsürü Mahallesi Dilek Sitesi'nde depremde annesini kaybeden Faruk Kaplan (51) ise, "Evi 1997'de aldık. Evimiz yıkılana kadar orada ikamet ettik. Depremde annemi kaybettim. Devletimiz sağ olsun Cumhuriyet Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde bize yeni bir ev verdi. Şu anda buraya yerleştik. Yeni bir hayata başladık. Alışmaya çalışıyoruz. Oturduğum sitede kapıcı olarak çalışıyorum. Yeni hayatımıza alışmaya çalışıyoruz. Allah bir daha böyle depremler, böyle afetler göstermez inşallah. Mal mülk yerine geldi ama can kaybında giden gelmiyor."

ELAZIĞ Depremin vurduğu Elazığ'da, yeni konutların yapımı sürüyor

Kaynak: DHA

Manşet

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