Elazığ depremi Kahramanmaraş'ta da hissedildi
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Elazığ depremi Kahramanmaraş'ta da hissedildi

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyülüğündeki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

24.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:23
Elazığ depremi Kahramanmaraş'ta da hissedildi

'da meydana gelen 6.5 büyülüğündeki 'ta da hissedildi.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Deprem anında evlerinde olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Evlerini terk eden vatandaşlar artçı sarsıntılar ihtimali üzerine sokakta ve araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor. Deprem sonrası otomobilleriyle ana caddelere çıkan vatandaşlar, il genelinde trafik yoğunluğuna neden oldu.


Deprem anı cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş ise, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi. Eşyaların yere düştüğü evde herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Deprem sonrası sokak çıkan vatandaşlar ise, yaşanabilecek olası sarsıntılara karşı sokakta ve araçlarında bekleyeceklerini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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