Elazığ depremi için özel klip
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Elazığ depremi için özel klip

Elazığ yöresi türkülerinden "Hüseynik", deprem görüntüleriyle klip haline getirildi.

23.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:01
Elazığ depremi için özel klip

yöresi türkülerinden "Hüseynik", görüntüleriyle klip haline getirildi.

24 Ocak'da meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ ve 'da 41 kişi hayatını kaybederken, binlerce ev ise ağır hasar görmüştü. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar ve devletin desteğiyle Elazığ'da yeni konutlar inşa edilecek. Bu süreçte Elazığlıların maddi yardımlar kadar manevi desteğe de ihtiyacı olduğunu düşünen ses sanatçısı Ekrem Düzgünoğlu ve yönetmen Faysal Tokmak, Elazığ yöresinin en bilinen türkülerinden "Hüseynik"i aranje edip, deprem görüntüleriyle klip çekti. Sosyal medyada paylaşılan klip izleyenleri duygulandırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Elazığ depremi için özel klip
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