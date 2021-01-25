Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
25.01.2021 17:30 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:36
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye gelişi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın dua okuması ELAZIĞ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye gelişi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın dua okuması
ELAZIĞ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Erbaş katıldığı törende dua okudu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey