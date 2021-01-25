Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
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Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

25.01.2021 17:30 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:36

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye gelişi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın dua okuması ELAZIĞ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye gelişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın dua okuması

ELAZIĞ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Erbaş katıldığı törende dua okudu.

Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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