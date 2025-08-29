Elazığ deprem mi oldu SON DAKİKA? Elazığ deprem şiddeti kaç 29 Ağustos Pazar?
Elazığ'ın Palu ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Palu olan sarsıntı saat 23:39'da kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
29 Ağustos Pazar gecesi yaşanan deprem, Elazığ'da kısa süreli panik yarattı. Çevre ilçelerden de hissedilen sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair incelemeler başlatıldı.
ELAZIĞ'DA DEPREM MEYDANA GELDİ
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi de Palu merkezli depremi doğruladı. Yapılan açıklamada, sarsıntının büyüklüğünün 3.9 olduğu ve yine 5 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Palu (Elazığ)
Tarih:2025-08-28
Saat:23:39:45 TSİ
Enlem:38.62333 N
Boylam:39.75972 E
Derinlik:7.32 km
Detay: