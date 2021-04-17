Elazığ'dan yurt dışına gidip dönmeyenlerle ilgili validen açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'dan yurt dışına gidip dönmeyenlerle ilgili validen açıklama

Elazığ'dan yurt dışına gidip dönmeyenlerle ilgili validen açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurt dışına çıkanların dönüş yapmadıklarına şahit olduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Bu süreçte 3 belediyemiz oldu.

Yurt dışına çıkanların dönüş yapmadıklarına şahit olduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Bu süreçte 3 belediyemiz oldu. Arıcak, Baskil ve Akçakiraz belediyelerimiz. Bununla alakalı tüm tespitlerimizi gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığımız önümüzdeki hafta en kısa süre içerisinde bu konuyla alakalı, konunun ilgilileri kimlerdir, suçları nelerdir, konuyla ilgili mülkiye müfettişlerimiz vasıtasıyla araştırma yapılacak ve sorgulanacak, sonuçlandırılacak" dedi.

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikle Almanya'da giden 45 kişiden yalnızca 2 kişinin geri dönmesine üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ilgili Vali Yardımcısı, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi toplam 4 kişinin görevden uzaklaştırıldığını bildirilmişti. Elazığ'ın 3 ilçesinde de aynı durumun olması üzerine Vali Erkaya Yırık, açıklama yaparak soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Vali Erkaya Yırık açıklamasında, "Yeşilyurt Belediyesi ile başlayan ve insanların belediyelerin bir takım dernekle vasıtasıyla protokol yaparak onları eğitim, kültür, sosyal bir faaliyet amacıyla yurt dışına hususi damgalı pasaport çıkartmak suretiyle götürdüklerine şahit olduk. Bu insanların da dönüş yapmadıklarına şahit olduk. Bu süreçte 3 belediyemiz oldu. Arıcak, Baskil ve Akçakiraz belediyelerimiz. Bununla alakalı tüm tespitlerimizi gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığımız önümüzdeki hafta en kısa süre içerisinde bu konuyla alakalı, konunun ilgilileri kimlerdir, suçları nelerdir, konuyla ilgili mülkiye müfettişlerimiz vasıtasıyla araştırma yapılacak ve sorgulanacak, sonuçlandırılacak. Şuanda bizde bir el çektirme söz konusu değil. Malatya'da olduğunu biliyorum. Ama elbette bu işlemin sürecinde kimin ne kadar kusuru varsa, o kusurun karşılığı hangi idari yaptırım işlemini gerektiriyorsa onlarda yapılacak. Devlette hiçbir şey, olumsuz bir takım şeyler gizli kalmayacak. Suçu işleyende onun cezasını bireysel olarak görecek" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Antony Blinken Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehtap Ar Esra Erol Nur Sürer Demet Akalın
Spor Diego Bülent Uygun Gökhan Gönül Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elazığ'dan yurt dışına gidip dönmeyenlerle ilgili validen açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 15:31:41. #1.16#

title