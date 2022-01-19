Elazığ'dan tüm uçuşlar olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'dan tüm uçuşlar olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Elazığ'dan tüm uçuşlar olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ Havalimanından yapılacak tüm uçuşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Havalimanından yapılacak tüm uçuşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Havalimanından edinilen bilgilere göre; olumsuz hava koşulları sebebiyle, Elazığ Havalimanından bugün gerçekleştirilecek tüm uçuşlar iptal edilmiştir" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tunceli Valiliği, Elazığ, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title