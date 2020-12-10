Elazığ'dan Suriye'ye 30 TIR un yardımı
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Elazığ'dan Suriye'ye 30 TIR un yardımı

10.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:51
Elazığ'dan Suriye'ye 30 TIR un yardımı

ELAZIĞ'da Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan 30 TIR un, Suriye'nin İdlib kentine doğru yola çıktı.

ELAZIĞ'da Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan 30 TIR un, Suriye'nin İdlib kentine doğru yola çıktı.

Elazığ'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfı ve hayırseverlerden toplanan un yüklü 30 yardım TIR'ı 'Rotamız iyilik, yükümüz insanlık' sloganıyla Suriye'ye doğru yola çıkmadan önce tören düzenlendi. Bir un fabrikasında düzenlenen törene, İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç ve hayırseverler katıldı. Kılıç, İslam ümmeti üzerinde zulümlerin artarak devam ettiğini belirterek, "Suriye'ye yönelik bir yardım kampanyası gerçekleştirdik. Bugün itibariyle 300'ün üzerinde yardım TIR'ı Suriye'ye doğru yola çıktı ve çıkmaya devam edecek. Elazığ olarak bizler de 30 TIR undan oluşan yardım malzemesini Suriye'ye, özellikle İdlib bölgesine göndereceğiz. Suriye krizi başladığı günden beri maalesef milyonlarca insan canını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Özellikle kadın cinayeti ve çocuğa yapılan istismarların sıkça gündeme geldiği bugünlerde Suriye zindanlarında resmi olarak maalesef 7 binin üzerinde kadın ve o kadar da çocuk var. Dünya bugün de onlara kör ve sağır olmaya devam ediyor" dedi.Un bağışında bulunan hayırsever Ebedin Ergün de "Allah'ın bizlere de nasip ettiği kadar katkıda bulunduk. Yaptıkları katkılardan dolayı Elazığ halkına teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bu 50, 100, 300 TIR olarak, daha büyük kampanyalar halinde ulaşmaya çalışabileceğimiz bir kampanya haline gelsin" diye konuştu.


Elazığ'dan Suriye'ye 30 TIR un yardımı
Elazığ'dan Suriye'ye 30 TIR un yardımı
Elazığ'dan Suriye'ye 30 TIR un yardımı
Elazığ'dan Suriye'ye 30 TIR un yardımı
Elazığ'dan Suriye'ye 30 TIR un yardımı
Elazığ'dan Suriye'ye 30 TIR un yardımı
Elazığ'dan Suriye'ye 30 TIR un yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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