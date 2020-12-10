Elazığ'dan Suriye'ye 30 tır un yardımı

Elazığ İnsani Yardım Derneğince, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar tarafından temin edilen 30 tır un ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

Elazığ İnsani Yardım Derneğince, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar tarafından temin edilen 30 tır un ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

Un yüklü yardım tırları "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla yapılan duaların ardından Suriye'nin iç bölgelerine ulaştırılmak üzere konvoy halinde Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nden yola çıkarıldı.

İnsani Yardım Derneği Başkanı Metin Kılıç, Suriye'ye hayırseverlerin desteğiyle 30 tır un gönderdiklerini söyledi.

Dünyada her geçen gün zulümlerin arttığını aktaran Kılıç,"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle İHH İnsani Yardım Vakfı ve 81 ildeki paydaş kuruluşlar olarak zulmün yoğun olarak yaşanmış olduğu Suriye'ye yönelik bir yardım kampanyası gerçekleştirdik." dedi.

Mazlumun olduğu her bölgeye yardım etmeye çalıştıklarını bildiren Kılıç, Suriye krizi başladığı günden beri milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Özellikle kadına yönelik cinayetin çocuğa yapılan istismarın çok gündeme geldiği bu günlerde Suriye zindanlarında resmi olarak belirlenen 7 binin üzerinde kadın ve o kadar da çocuk var. Dünya bugünde de onlara kör ve sağır olmaya devam ediyor. Bütün bu zulümlere dikkati çekmek adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu bir yardım kervanı. Zulüm devam ettiği sürece mazlumlara ulaşmak için elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk