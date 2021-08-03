Manavgat'taki besicilerin hayvanları için 13 ton 250 kilogram arpa yardımı

Elazığ'ın Ağın Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesine, yangından zarar gören besicilerin hayvanları için 13 ton 250 kilogram arpa gönderdi.

Elazığ'ın Ağın Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesine, yangından zarar gören besicilerin hayvanları için 13 ton 250 kilogram arpa gönderdi.

Ağın Belediye Başkan Vekili Burhan Ertuğrul, AA muhabirine, Belediye Başkanı Ali Uslu'nun yangının yaşandığı bölgelere giderek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Bu incelemeler neticesinde Uslu'nun talimatı ile belediyenin arazisinde üretilen ve hasat ettikleri 13 ton 250 kilogram arpayı Manavgat'taki besicilere göndermeye karar verdiklerini ifade eden Ertuğrul, bölgeye sevk edilen arpa yüklü kamyonun Manavgat'ta, Belediye Başkanı Uslu tarafından karşılandığını aktardı.

Ertuğrul, arpanın Manavgat Belediyesi yardım dağıtım merkezine teslim edildiğini dile getirerek, "Tüm Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de yürek yakan yangınların yaralarını birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza vererek saracaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı